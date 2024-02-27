Мэра Хуста отправили в отставку

Владимира Кащука отправили в отставку с должности городского главы Хуста, что в Закарпатской области.

Источник: Mukachevo.net, "Закарпатье 24"

Детали: 27 февраля на внеочередной сессии был рассмотрен вопрос о выражении недоверия городскому главе Владимиру Кащуку.

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По результатам тайного голосования большинство депутатов проголосовали за отставку мэра. "За" проголосовало 33 депутатов, не голосовал – 1.

12 февраля депутаты Хустского городского совета подали обращение о созыве внеочередной сессии с повесткой дня о выражении недоверия городскому главе. Обращение подписали депутаты фракций "Слуга народа", часть фракции "Родное Закарпатье", "Батькивщина", "За Будущее", "Сила и Честь", "ОПЗЖ" и "Радикальная партия".

Поводами для такого шага стали:

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скандал с рекордной зарплатой главы города, премиями себе и окружению в размере 200-300%;

недофинансирование защитников ТРО Хуста, которые выполняют боевую задачу на востоке Украины;

упадок инфраструктуры, коммунального хозяйства города и сел общины;

игнорирование мнения общественности в принятии решений, контроль над земельными вопросами, которые включаются в повестку дня сессий городского совета и т.д.

Владимир Кащук получает самую большую среди мэров городов зарплату в Украине. В частности, за 2022 год он задекларировал 1 228 494 гривен зарплаты. Кроме зарплаты, чиновник получил еще 150 614 грн пенсии.

Секретарем городского совета в Хусте является Василий Губаль, который сейчас входит в партию "Слуга народа". Именно он должен исполнять обязанности городского главы при отсутствии избранного мэра.

Василий Губаль с сентября 2014 года до июля 2015 года возглавлял Закарпатскую областную госадминистрацию, а в 2010-2014 годах был главой Хустского районного совета.