Навідник ракет на багатоповерхівку в Запоріжжі отримав 15 років, тоді загинуло 5 людей

До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено коригувальника ворожих обстрілів Запоріжжя, зокрема ракетного удару по багатоповерхівці в центрі міста 18 жовтня минулого року.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура, Служба безпеки

Деталі: Прокуратура повідомляє, що жителя Запоріжжя визнано винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Реклама:

Прокурори в суді довели, що чоловік добровільно погодився співпрацювати зі спецслужбами країни-агресора.

Упродовж жовтня 2023 року він забезпечував ворога інформацією щодо дислокації сил оборони України, а також геолокацією житлової та промислової інфраструктури Запоріжжя.

Одним із доручень його кураторів була передача наслідків влучення 18 жовтня 2023 року російських ракет по багатоповерхівці у центрі міста. В ту ніч через ворожий обстріл загинуло пʼятеро людей, ще пʼять отримали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловік збирав розвіддані як самостійно, так і за допомогою родичів та знайомих, які про його плани не знали. Він через месенджер передавав "зв’язному", який перебуває в окупованій частині Запорізької області, зображення із позначками на цифровій мапі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.