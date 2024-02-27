Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Навідник ракет на багатоповерхівку в Запоріжжі отримав 15 років, тоді загинуло 5 людей

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 27 лютого 2024, 14:49
Навідник ракет на багатоповерхівку в Запоріжжі отримав 15 років, тоді загинуло 5 людей
фото СБУ

До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено коригувальника ворожих обстрілів Запоріжжя, зокрема ракетного удару по багатоповерхівці в центрі міста 18 жовтня минулого року.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура, Служба безпеки 

Деталі: Прокуратура повідомляє, що жителя Запоріжжя визнано винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Реклама:

Прокурори в суді довели, що чоловік добровільно погодився співпрацювати зі спецслужбами країни-агресора.

Упродовж жовтня 2023 року він забезпечував ворога інформацією щодо дислокації сил оборони України, а також геолокацією житлової та промислової інфраструктури Запоріжжя. 

Одним із доручень його кураторів була передача наслідків влучення 18 жовтня 2023 року російських ракет по багатоповерхівці у центрі міста. В ту ніч через ворожий обстріл загинуло пʼятеро людей, ще пʼять отримали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловік збирав розвіддані як самостійно, так і за допомогою родичів та знайомих, які про його плани не знали. Він через месенджер передавав "зв’язному", який перебуває в окупованій частині Запорізької області, зображення із позначками на цифровій мапі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Теми: Запоріжжясудпрокуратураракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
Запоріжжя
У Запоріжжі чули вибух − ОВА
Окупанти вдарили по селу біля Запоріжжя
ВАКС заарештував заступника голови Запорізької облради та депутата
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: