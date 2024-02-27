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Наводчик ракет на многоэтажку в Запорожье получил 15 лет, тогда погибло 5 человек

Татьяна ЛозовенкоВторник, 27 февраля 2024, 14:49
Наводчик ракет на многоэтажку в Запорожье получил 15 лет, тогда погибло 5 человек
фото СБУ

К 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорен корректировщик вражеских обстрелов Запорожья, в частности ракетного удара по многоэтажке в центре города 18 октября прошлого года.

Источник: Запорожская областная прокуратура, Служба безопасности 

Детали: Прокуратура сообщает, что житель Запорожья признан виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

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Прокуроры в суде доказали, что мужчина добровольно согласился сотрудничать со спецслужбами страны-агрессора.

В течение октября 2023 года он обеспечивал врага информацией о дислокации сил обороны Украины, а также геолокацией жилой и промышленной инфраструктуры Запорожья. 

Одним из поручений его кураторов была передача последствий попадания 18 октября 2023 года российских ракет по многоэтажке в центре города. В ту ночь из-за вражеского обстрела погибли пять человек, еще пять получили ранения.

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Мужчина собирал разведданные как самостоятельно, так и с помощью родственников и знакомых, которые о его планах не знали. Он через мессенджер передавал "связному", который находится в оккупированной части Запорожской области, изображения с отметками на цифровой карте.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Темы: Запорожьесудпрокуратураракетный удар
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