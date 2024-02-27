У Раді Європи відреагували на вирок в РФ співголові "Меморіалу"
Вівторок, 27 лютого 2024, 15:28
У Раді Європи засудили вирок російського суду щодо співголови правозахисної організації "Меморіал" Олега Орлова.
Джерело: "Європейська правда", заяву опублікувала комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович
Деталі: Вона зауважила, що Олег Орлов був одним з партнерів комісара Ради Європи з прав людини, та що це ще один удар по справедливості і правах людини всередині Росії.
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"Висловлюю солідарність з Олегом у цей складний час. Він має вийти на свободу", – заявила Міятович.
27 лютого стало відомо, що співголові російської організації "Меморіал" Олегу Орлову присудили 2,5 роки колонії за "дискредитацію російської армії" за статтю, де він засуджував війну РФ проти України.
Що передувало:
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