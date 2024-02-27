У Раді Європи відреагували на вирок в РФ співголові "Меморіалу"

У Раді Європи засудили вирок російського суду щодо співголови правозахисної організації "Меморіал" Олега Орлова.

Джерело: "Європейська правда", заяву опублікувала комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович

Деталі: Вона зауважила, що Олег Орлов був одним з партнерів комісара Ради Європи з прав людини, та що це ще один удар по справедливості і правах людини всередині Росії.

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"Висловлюю солідарність з Олегом у цей складний час. Він має вийти на свободу", – заявила Міятович.

27 лютого стало відомо, що співголові російської організації "Меморіал" Олегу Орлову присудили 2,5 роки колонії за "дискредитацію російської армії" за статтю, де він засуджував війну РФ проти України.

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