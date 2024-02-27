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В Совете Европы отреагировали на приговор в РФ сопредседателю "Мемориала"

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 15:28
В Совете Европы отреагировали на приговор в РФ сопредседателю Мемориала
Олег Орлов, фото ТАСС

В Совете Европы осудили приговор российского суда в отношении сопредседателя правозащитной организации "Мемориал" Олега Орлова.

Источник: "Европейская правда", заявление опубликовала комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович

Детали: Она отметила, что Олег Орлов был одним из партнеров комиссара Совета Европы по правам человека, и что это еще один удар по справедливости и правам человека внутри России.

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"Выражаю солидарность с Олегом в это сложное время. Он должен выйти на свободу", – заявила Миятович.

Что предшествовало:

  • 27 февраля стало известно, что сопредседателю российской организации "Мемориал" Олегу Орлову присудили 2,5 года колонии за "дискредитацию российской армии" за статью, где он осуждал войну РФ против Украины.
  • Напомним, лидеры G7 по итогам онлайн-саммита 24 февраля призвали Россию расследовать обстоятельства смерти российского оппозиционера Алексея Навального и пообещали привлечь виновных к ответственности.
  • США объявили о введении более 500 санкций против РФ и новых экспортных ограничений ко 2-й годовщине полномасштабной войны и после смерти Навального.

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Темы: РосcияЕСправа человека
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