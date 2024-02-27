В Совете Европы отреагировали на приговор в РФ сопредседателю "Мемориала"

В Совете Европы осудили приговор российского суда в отношении сопредседателя правозащитной организации "Мемориал" Олега Орлова.

Источник: "Европейская правда", заявление опубликовала комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович

Детали: Она отметила, что Олег Орлов был одним из партнеров комиссара Совета Европы по правам человека, и что это еще один удар по справедливости и правам человека внутри России.

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"Выражаю солидарность с Олегом в это сложное время. Он должен выйти на свободу", – заявила Миятович.

Что предшествовало:

27 февраля стало известно, что сопредседателю российской организации "Мемориал" Олегу Орлову присудили 2,5 года колонии за "дискредитацию российской армии" за статью, где он осуждал войну РФ против Украины.

Напомним, лидеры G7 по итогам онлайн-саммита 24 февраля призвали Россию расследовать обстоятельства смерти российского оппозиционера Алексея Навального и пообещали привлечь виновных к ответственности.

США объявили о введении более 500 санкций против РФ и новых экспортных ограничений ко 2-й годовщине полномасштабной войны и после смерти Навального.