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Глава МЗС Польщі: ЄС має повернути довоєнні правила торгівлі продовольством з Україною

"Європейська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 15:30
Глава МЗС Польщі: ЄС має повернути довоєнні правила торгівлі продовольством з Україною
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Євросоюз повинен відновити торговельні обмеження на імпорт українських продуктів харчування, які існували до повномасштабного вторгнення РФ, щоб уникнути ерозії підтримки зруйнованої війною країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: "Ми повинні повернутися до довоєнних правил торгівлі, а потім почати переговори з Україною про її вступ до ЄС та єдиного ринку, з усім регулюванням та правилами, яких необхідно дотримуватися", – сказав Сікорський у Вашингтоні, додавши, що це лише його думка.

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За словами глави МЗС, ситуація змінилася, і зараз Україна знову може відправляти своє зерно через Чорне море. Він додав, що до заборони його імпорту дві третини українського зерна, що перетинало кордон з ЄС, потрапляло до Польщі.

"Польські фермери не можуть нести основний тягар всієї солідарності ЄС з Україною. Я згоден, що перспективи тут не найкращі. Але ми повинні зробити і те, і інше: врятувати Україну та врятувати польське сільське господарство", – резюмував Сікорський.

Заява міністра закордонних справ Польщі пролунала після блокування польськими фермерами кордону на знак протесту проти сільськогосподарської продукції з України.

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Після повномасштабного вторгнення Росії ЄС зняв обмеження на імпорт, які блок зняв у 2022 році, надавши Україні доступ до спільного ринку 27 європейських держав. Наразі Варшава дозволила лише транзит українського зерна до портів на Балтійському морі та в інші країни ЄС.

Напередодні прем'єр-міністри Канади та Польщі Джастін Трюдо й Дональд Туск під час зустрічі у Варшаві 26 лютого обговорили збільшення експорту української сільгосппродукції до найбідніших країн світу, щоб заспокоїти фермерів-протестувальників у Європі.

Перед цим посол України Василь Зварич закликав польську владу та поліцію до покарання винних у наймасштабнішому пошкодженні українського зерна, що сталося у Польщі у суботу. 

У Польщі в ніч з суботи на неділю сталося наймасштабніше пошкодження українського зерна від початку фермерських протестів – загалом зловмисники пошкодили 160 тонн українського зерна, висипавши його з восьми вагонів потяга.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції в неділю висловив сподівання на вирішення питань із Польщею завдяки переговорам на рівні прем’єрів, однак якщо цього не відбудеться – пообіцяв захищати український бізнес.

Теми: ПольщаУкраїна
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