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Глава МИД Польши: ЕС должен вернуть довоенные правила торговли продовольствием с Украиной

"Европейская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 15:30
Глава МИД Польши: ЕС должен вернуть довоенные правила торговли продовольствием с Украиной
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз должен восстановить торговые ограничения на импорт украинских продуктов питания, которые существовали до полномасштабного вторжения РФ, чтобы избежать эрозии поддержки разрушенной войной страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: "Мы должны вернуться к довоенным правилам торговли, а затем начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС и единый рынок, со всем регулированием и правилами, которые необходимо соблюдать", - сказал Сикорский в Вашингтоне, добавив, что это только его мнение.

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По словам главы МИД, ситуация изменилась, и сейчас Украина снова может отправлять свое зерно через Черное море. Он добавил, что до запрета его импорта две трети украинского зерна, которое пересекало границу с ЕС, попадало в Польшу.

"Польские фермеры не могут нести основное бремя всей солидарности ЕС с Украиной. Я согласен, что перспективы здесь не самые лучшие. Но мы должны сделать и то, и другое: спасти Украину и спасти польское сельское хозяйство", - резюмировал Сикорский.

Заявление министра иностранных дел Польши прозвучало после блокирования польскими фермерами границы в знак протеста против сельскохозяйственной продукции из Украины.

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После полномасштабного вторжения России ЕС снял ограничения на импорт, которые блок снял в 2022 году, предоставив Украине доступ к общему рынку 27 европейских государств. Сейчас Варшава разрешила только транзит украинского зерна в порты на Балтийском море и в другие страны ЕС.

Накануне премьер-министры Канады и Польши Джастин Трюдо и Дональд Туск во время встречи в Варшаве 26 февраля обсудили увеличение экспорта украинской сельхозпродукции в беднейшие страны мира, чтобы успокоить фермеров-протестующих в Европе.

Перед этим посол Украины Василий Зварич призвал польские власти и полицию к наказанию виновных в масштабном повреждении украинского зерна, которое произошло в Польше в субботу. 

В Польше в ночь с субботы на воскресенье произошло самое масштабное повреждение украинского зерна с начала фермерских протестов - всего злоумышленники повредили 160 тонн украинского зерна, высыпав его из восьми вагонов поезда.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье выразил надежду на решение вопросов с Польшей благодаря переговорам на уровне премьеров, однако если этого не произойдет - пообещал защищать украинский бизнес.

Темы: ПольшаУкраина
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