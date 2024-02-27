Президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для обговорення формули миру та питань щодо повернення полонених і депортованих українців.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Прибув до Саудівської Аравії, щоб продовжити наш регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом".

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Деталі: За словами президента, під час візиту темою номер один стане формула миру.

"Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - зазначив президент.

Також передбачаються обговорити повернення полонених і депортованих осіб. "Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", - нагадав Зеленський.

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Крім того, будуть обговорюватись перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.