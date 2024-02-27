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Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Станислав ПогориловВторник, 27 февраля 2024, 15:50
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
Владимир Зеленский, фото: Telegram президента

Президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения формулы мира и вопросов возвращения пленных и депортированных украинцев.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить наш регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом".

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Детали: По словам президента, во время визита темой номер один станет формула мира.

"В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", - отметил президент.

 

Также предполагаются обсудить возвращение пленных и депортированных лиц. "Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало освобождению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", - напомнил Зеленский.

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Кроме того, будут обсуждаться перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.

Темы: Зеленский
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