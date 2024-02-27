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Викрили молодиків, які записали відео з гаслами "кадировців" і стріляли на Київщині

Валентина РоманенкоВівторок, 27 лютого 2024, 15:55
Викрили молодиків, які записали відео з гаслами кадировців і стріляли на Київщині
фото прокуратури

Правоохоронці встановили особи та взялися розслідувати хуліганські дії молодиків, які вигукували гасла "кадирівців" та стріляли в повітря на Київщині.

Джерело: Нацполіція, прокуратура Київської області, СБУ, джерела УП в правоохоронних органах

Деталі: Зазначається, що під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявлили публікація відео в телеграм-каналах, на якому молодики вигукували провокативні гасла ("Ахмат – сила" -ред.) на підтримку країни агресора, при цьому стріляли з пістолета у повітря.

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Зафіксована на відео подія сталася в ніч із 24 на 25 лютого. Правоохоронці встановили, що шестеро осіб віком від 17 до 21 років таким чином святкували повноліття товариша в орендованому заміському комплексі.

За словами джерел "Української правди" іменинником виявився Давид Герман, син бізнесмена Бориса Германа, обвинуваченого в організації замаху на втікача з Росії, медійника Аркадія Бабченка.

Крім того цей 18-річний юнак здійснював постріли зі зброї. Його затримано.

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За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї, слідчі розпочали кримінальне провадження (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

В оселі молодика знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Теми: ХуліганствоКиївська областьполіціяСБУ
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