Разоблачили молодчиков, которые записали видео с лозунгами "кадыровцев" и стреляли на Киевщине

Правоохранители установили личности и взялись расследовать хулиганские действия молодых людей, которые выкрикивали лозунги "кадыровцев" и стреляли в воздух на Киевщине.

Источник: Нацполиция, прокуратура Киевской области, СБУ, источники УП в правоохранительных органах

Детали: Отмечается, что во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию видео в телеграмм-каналах, на котором молодые люди выкрикивали провокационные лозунги ("Ахмат - сила" -ред.) в поддержку страны агрессора, при этом стреляли из пистолета в воздух.

Реклама:

Зафиксированное на видео событие произошло в ночь с 24 на 25 февраля. Правоохранители установили, что шесть человек в возрасте от 17 до 21 года таким образом праздновали совершеннолетие товарища в арендованном загородном комплексе.

По словам источников "Украинской правды" именинником оказался Давид Герман, сын бизнесмена Бориса Германа, обвиняемого в организации покушения на беглого из России, медийщика Аркадия Бабченко.

Кроме того этот 18-летний юноша осуществлял выстрелы из оружия. Он был задержан.

ВИДЕО ДНЯ

По факту хулиганства, совершенного с применением оружия, следователи начали уголовное производство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

В доме молодого человека найдено и изъято оружие, из которого осуществлялись выстрелы во время вечеринки.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.