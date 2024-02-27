Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разоблачили молодчиков, которые записали видео с лозунгами "кадыровцев" и стреляли на Киевщине

Валентина РоманенкоВторник, 27 февраля 2024, 15:55
Разоблачили молодчиков, которые записали видео с лозунгами кадыровцев и стреляли на Киевщине
фото прокуратуры

Правоохранители установили личности и взялись расследовать хулиганские действия молодых людей, которые выкрикивали лозунги "кадыровцев" и стреляли в воздух на Киевщине.

Источник: Нацполиция, прокуратура Киевской области, СБУ, источники УП в правоохранительных органах

Детали: Отмечается, что во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию видео в телеграмм-каналах, на котором молодые люди выкрикивали провокационные лозунги ("Ахмат - сила" -ред.) в поддержку страны агрессора, при этом стреляли из пистолета в воздух.

Реклама:

Зафиксированное на видео событие произошло в ночь с 24 на 25 февраля. Правоохранители установили, что шесть человек в возрасте от 17 до 21 года таким образом праздновали совершеннолетие товарища в арендованном загородном комплексе.

По словам источников "Украинской правды" именинником оказался Давид Герман, сын бизнесмена Бориса Германа, обвиняемого в организации покушения на беглого из России, медийщика Аркадия Бабченко.

Кроме того этот 18-летний юноша осуществлял выстрелы из оружия. Он был задержан.

ВИДЕО ДНЯ

По факту хулиганства, совершенного с применением оружия, следователи начали уголовное производство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

В доме молодого человека найдено и изъято оружие, из которого осуществлялись выстрелы во время вечеринки.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Темы: ХулиганствоКиевская областьполицияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Киевская область
На Киевщине работала ПВО
Правоохранители установили имя чеченца, который отбирал машины в Катюжанке в 2022-м
Ракетный удар по Киевской области: появились новые детали
Последние новости
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
Все новости...
Реклама: