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Науседа: Захід відстає від РФ у виробництві озброєнь, підтримка Києва критично важлива

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 16:30
Науседа: Захід відстає від РФ у виробництві озброєнь, підтримка Києва критично важлива
Гітанас Науседа, фото: Getty Images

Президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном у Парижі заявив про суттєве відставання Заходу у виробництві військової техніки та боєприпасів від Росії, зазначивши, що українська армія буде вразлива без достатньої кількості боєприпасів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Пряма мова Науседи: "Я хочу подякувати президенту Франції Емманюелю Макрону за цю політичну ініціативу (зібрати союзників України). Його лідерство сьогодні необхідне, тому що доводиться визнати, що ми поки що явно відстаємо від РФ за статистикою виробництва техніки й боєприпасів".

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Деталі: За його словами, з урахуванням того, що Росія має план довгострокової війни проти України, і "готова продовжувати її, якщо знадобиться, протягом кількох років", підтримка Києва сьогодні критично важлива.

"Через три місяці почнеться наступний сезон, і не виключено, що РФ організує масштабний контрнаступ... і українська армія буде дуже вразлива без достатньої кількості боєприпасів та систем ППО. Тому дуже важливо діяти спільно", – зазначив президент.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка взяла участь у неформальній зустрічі союзників України в Парижі, закликала терміново прискорити постачання озброєнь Києву.
  • На неформальній зустрічі щодо підтримки України в Парижі, яка пройшла у понеділок, усі учасники дали згоду на посилення своїх зусиль у п’яти сферах, серед яких і спільне виробництво зброї в Україні.
  • Макрон також заявив, що Європа не повинна чекати результатів виборів у США у рішеннях про підтримку України та власну безпеку та повинна діяти зараз.
  • Глава уряду Чехії після зустрічі в Парижі повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.

Теми: Литвадопомога Українізброя
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