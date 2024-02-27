Науседа: Захід відстає від РФ у виробництві озброєнь, підтримка Києва критично важлива

Президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном у Парижі заявив про суттєве відставання Заходу у виробництві військової техніки та боєприпасів від Росії, зазначивши, що українська армія буде вразлива без достатньої кількості боєприпасів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Пряма мова Науседи: "Я хочу подякувати президенту Франції Емманюелю Макрону за цю політичну ініціативу (зібрати союзників України). Його лідерство сьогодні необхідне, тому що доводиться визнати, що ми поки що явно відстаємо від РФ за статистикою виробництва техніки й боєприпасів".

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Деталі: За його словами, з урахуванням того, що Росія має план довгострокової війни проти України, і "готова продовжувати її, якщо знадобиться, протягом кількох років", підтримка Києва сьогодні критично важлива.

"Через три місяці почнеться наступний сезон, і не виключено, що РФ організує масштабний контрнаступ... і українська армія буде дуже вразлива без достатньої кількості боєприпасів та систем ППО. Тому дуже важливо діяти спільно", – зазначив президент.

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