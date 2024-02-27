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Науседа: Запад отстает от РФ в производстве вооружений, поддержка Киева критически важна

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 16:30
Науседа: Запад отстает от РФ в производстве вооружений, поддержка Киева критически важна
Гитанас Науседа, фото: Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже заявил о существенном отставании Запада в производстве военной техники и боеприпасов от России, отметив, что украинская армия будет уязвима без достаточного количества боеприпасов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Прямая речь Науседы: "Я хочу поблагодарить президента Франции Эмманюэля Макрона за эту политическую инициативу (собрать союзников Украины). Его лидерство сегодня необходимо, потому что приходится признать, что мы пока явно отстаем от РФ по статистике производства техники и боеприпасов".

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По его словам, с учетом того, что Россия имеет план долгосрочной войны против Украины и "готова продолжать ее, если потребуется, в течение нескольких лет", поддержка Киева сегодня критически важна.

"Через три месяца начнется следующий сезон, и не исключено, что РФ организует масштабное контрнаступление... и украинская армия будет очень уязвима без достаточного количества боеприпасов и систем ПВО. Поэтому очень важно действовать сообща", – отметил президент.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая приняла участие в неформальной встрече союзников Украины в Париже, призвала срочно ускорить поставки вооружений Киеву.
  • На неформальной встрече по поддержке Украины в Париже, которая прошла в понедельник, все участники дали согласие на усиление своих усилий в пяти сферах, среди которых и совместное производство оружия в Украине.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил, что Европа не должна ждать результатов выборов в США в решениях о поддержке Украины и собственной безопасности и должна действовать сейчас.
  • Глава правительства Чехии Петр Фиала после встречи в Париже сообщил, что 15 европейских стран поддерживают чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины за пределами Европы.

Темы: Литвапомощь Украинеоружие
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