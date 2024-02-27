Науседа: Запад отстает от РФ в производстве вооружений, поддержка Киева критически важна

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже заявил о существенном отставании Запада в производстве военной техники и боеприпасов от России, отметив, что украинская армия будет уязвима без достаточного количества боеприпасов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Прямая речь Науседы: "Я хочу поблагодарить президента Франции Эмманюэля Макрона за эту политическую инициативу (собрать союзников Украины). Его лидерство сегодня необходимо, потому что приходится признать, что мы пока явно отстаем от РФ по статистике производства техники и боеприпасов".

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По его словам, с учетом того, что Россия имеет план долгосрочной войны против Украины и "готова продолжать ее, если потребуется, в течение нескольких лет", поддержка Киева сегодня критически важна.

"Через три месяца начнется следующий сезон, и не исключено, что РФ организует масштабное контрнаступление... и украинская армия будет очень уязвима без достаточного количества боеприпасов и систем ПВО. Поэтому очень важно действовать сообща", – отметил президент.

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