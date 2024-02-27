Поляки затримали Ткача на кордоні біля Білорусі: той знімав про торгівлю між Польщею та РФ

Польські правоохоронці затримали біля польсько-білоруського кордону Михайла Ткача разом із оператором, коли журналіст знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю. Відзняті матеріали поляки частково видалили.

Джерело: журналіст "Української правди" Михайло Ткач

Команда УП обурена тим, що ситуацію вдалося вирішити лише після розголосу та втручання посольства України в Польщі. УП дякує послу та консулу за швидку реакцію та небайдужість.

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Пряма мова Ткача: "Біля кордону Польщі із Білоруссю до нас під’їхали польські поліцейські і показали значок. Ми показали наші документи і посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукувати…

Далі нас привезли у комендатуру. Близько 10 людей почали обшукувати нашу машину, нас, повикидали наші речі на капот, забрали всі картки пам’яті з камер, забрали усі телефони, документи.

На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти і сказав, що ми знімаємо, як Польща торгує з Росією через Білорусь і як Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з Росії і Білорусі в Польщу.

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Було видно, що представники польської спецслужби перелякалися. Вони почали мене запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд. Розпитували, хто наші джерела, як ми про це дізналися, скільки часу ми працюємо над цією темою".

Деталі: У підсумку Ткача та оператора утримували в комендатурі щонайменше 4 години і лише потім відпустили після дозволу "зверху". Увесь цей час журналістам не дозвляли ні з ким зв'язатися.

В польській комендатурі українців допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужби.

Після того, як журналістам повернули картки пам’яті, стало відомо, що деякі відзняті матеріали були видалені.

Також під час обшуку поліцейські пошкодили підзарядку для акумуляторів та спілкувалися виключно польською мовою. У самій комендатурі представники спецслужби розмовляли з українцями англійською.

Крім того, українців розпитували, чи будуть вони розповідати публічно, що їх затримували.

Наразі журналісти УП спілкуються з адвокатами.

За словами Ткача, у той час, коли польські фермери блокують українсько-польський кордон, команда УП вирішила перевірити, що відбувається на польсько-білоруському.

фото: Михайло Ткач, УП

фото: Михайло Ткач, УП

Ситуацію із журналістами УП також прокоментувала головна редакторка Севгіль Мусаєва.

Пряма мова Мусаєвої: "Ми обурені цією ситуацією, яку вдалося нормалізувати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі. Команда УП дякує послу та консулу за швидку реакцію та небайдужість".