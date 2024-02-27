Поляки задержали Ткача на границе возле Беларуси: тот снимал о торговле между Польшей и РФ

Польские правоохранители задержали возле польско-белорусской границы Михаила Ткача вместе с оператором, когда журналист снимал материал о транзите продукции между Польшей и Россией с Беларусью. Отснятые материалы поляки частично удалили.

Источник: журналист "Украинской правды" Михаил Ткач

Команда УП возмущена тем, что ситуацию удалось решить только после огласки и вмешательства посольства Украины в Польше. УП благодарит посла и консула за быструю реакцию и неравнодушие.

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Прямая речь Ткача: "У границы Польши с Беларусью к нам подъехали польские полицейские и показали значок. Мы показали наши документы и удостоверения журналистские. Они начали хватать наши камеры, обыскивать...

Далее нас привезли в комендатуру. Около 10 человек начали обыскивать нашу машину, нас, выбросили наши вещи на капот, забрали все карточки памяти с камер, забрали все телефоны, документы.

На допросе в комендатуре я сообщил, что мы журналисты и сказал, что мы снимаем, как Польша торгует с Россией через Беларусь и как Польша торгует с Беларусью, как сельскохозяйственная продукция идет из России и Беларуси в Польшу.

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Было видно, что представители польской спецслужбы перепугались. Они начали меня спрашивать, кто еще об этом знает, знают ли об этом украинские чиновники, украинское правительство. Расспрашивали, кто наши источники, как мы об этом узнали, сколько времени мы работаем над этой темой".

Детали: В итоге Ткача и оператора удерживали в комендатуре не менее 4 часов и только потом отпустили после разрешения "сверху". Все это время журналистам не разрешали ни с кем связаться.

В польской комендатуре украинцев допрашивали не только полицейские, но и представители спецслужбы.

После того, как журналистам вернули карты памяти, стало известно, что некоторые отснятые материалы были удалены.

Также во время обыска полицейские повредили подзарядку для аккумуляторов и общались исключительно на польском языке. В самой комендатуре представители спецслужбы разговаривали с украинцами на английском.

Кроме того, украинцев расспрашивали, будут ли они рассказывать публично, что их задерживали.

фото: МихаИл Ткач, УП

Сейчас журналисты УП общаются с адвокатами.

По словам Ткача, в то время, когда польские фермеры блокируют украинско-польскую границу, команда УП решила проверить, что происходит на польско-белорусской.

фото: МихаИл Ткач, УП

фото: МихаИл Ткач, УП

Ситуацию с журналистами УП также прокомментировала главный редактор Севгиль Мусаева.

Прямая речь Мусаевой: "Мы возмущены этой ситуацией, которую удалось нормализовать только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше. Команда УП благодарит посла и консула за быструю реакцию и неравнодушие".