Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: В Офісі президента підготували звернення до КСУ щодо подальшої легітимності Зеленського

Валентина Романенко, Олександр ШумілінВівторок, 27 лютого 2024, 17:27
ЗМІ: В Офісі президента підготували звернення до КСУ щодо подальшої легітимності Зеленського
Офіс президента. ілюстративне фото з Facebook ОП

Видання ZN.UA пише, що Офіс президента підготував текст звернення до Конституційного суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України, з огляду, що цієї весни спливає термін його каденції, але ще не подав його.

Джерело: матеріал ZN.UA

Деталі: Як відомо, згідно з Конституцією України (ч. 5 ст. 103) 31 березня 2024 року мали б відбутися чергові вибори президента України. Адже 20 травня 2024 року спливає визначений Конституцією України (ч. 1 ст. 103) п’ятирічний строк з моменту інаугурації Володимира Зеленського.

Реклама:

Офіс президента наразі активно працює над вирішенням питання про те, як виходити з ситуації, що складеться після 20 травня, зазначає видання.

Один із варіантів, який розглядається Офісом президента, – це звернення до Конституційного суду з поданням щодо офіційного тлумачення положень Конституції, якими регламентовано проведення чергових президентських виборів та п’ятирічний строк повноважень президента.

За даними джерел видання в Офісі президента, ОПУ таке подання до КС уже підготував. Перед судом хочуть поставити кілька питань. Перше: чи дозволяє Конституція проведення президентських виборів в умовах воєнного стану. Відповідь КС на це питання має внести ясність стосовно відповідності Конституції заборони проведення виборів в умовах воєнного стану, яка передбачена Виборчим кодексом та законом про воєнний стан.

ВІДЕО ДНЯ

Друге питання стосується легітимності повноважень президента після закінчення п’ятирічного строку перебування на посту президента, тобто після 20 травня.

За задумом керівництва ОП, якщо буде прийнято рішення про звернення до КСУ з таким конституційним поданням, то це зроблять народні депутати від "Слуги народу". Але самим депутатам президентської фракції звернення ще не передали.

Станом на 27 лютого остаточного рішення з приводу доцільності такого конституційного подання не прийнято, зазначає видання.

В Конституційному суді "Українській правді" підтвердили, що наразі не отримували подібного документа з ОП.

Теми: ЗеленськийОфіс президентаКС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
Зеленський
Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Виділення землі під забудову заводами і складами спростили: Зеленський підписав закон
Зеленський узяв участь у саміті лідерів, який зібрав Макрон для підтримки України
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: