ЗМІ: В Офісі президента підготували звернення до КСУ щодо подальшої легітимності Зеленського

Видання ZN.UA пише, що Офіс президента підготував текст звернення до Конституційного суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України, з огляду, що цієї весни спливає термін його каденції, але ще не подав його.

Джерело: матеріал ZN.UA

Деталі: Як відомо, згідно з Конституцією України (ч. 5 ст. 103) 31 березня 2024 року мали б відбутися чергові вибори президента України. Адже 20 травня 2024 року спливає визначений Конституцією України (ч. 1 ст. 103) п’ятирічний строк з моменту інаугурації Володимира Зеленського.

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Офіс президента наразі активно працює над вирішенням питання про те, як виходити з ситуації, що складеться після 20 травня, зазначає видання.

Один із варіантів, який розглядається Офісом президента, – це звернення до Конституційного суду з поданням щодо офіційного тлумачення положень Конституції, якими регламентовано проведення чергових президентських виборів та п’ятирічний строк повноважень президента.

За даними джерел видання в Офісі президента, ОПУ таке подання до КС уже підготував. Перед судом хочуть поставити кілька питань. Перше: чи дозволяє Конституція проведення президентських виборів в умовах воєнного стану. Відповідь КС на це питання має внести ясність стосовно відповідності Конституції заборони проведення виборів в умовах воєнного стану, яка передбачена Виборчим кодексом та законом про воєнний стан.

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Друге питання стосується легітимності повноважень президента після закінчення п’ятирічного строку перебування на посту президента, тобто після 20 травня.

За задумом керівництва ОП, якщо буде прийнято рішення про звернення до КСУ з таким конституційним поданням, то це зроблять народні депутати від "Слуги народу". Але самим депутатам президентської фракції звернення ще не передали.

Станом на 27 лютого остаточного рішення з приводу доцільності такого конституційного подання не прийнято, зазначає видання.

В Конституційному суді "Українській правді" підтвердили, що наразі не отримували подібного документа з ОП.