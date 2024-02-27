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СМИ: В Офисе президента подготовили обращение в КСУ о дальнейшей легитимности Зеленского

Валентина Романенко, Александр ШумилинВторник, 27 февраля 2024, 17:27
СМИ: В Офисе президента подготовили обращение в КСУ о дальнейшей легитимности Зеленского
Офис президента. иллюстративное фото из Facebook ОП

Издание ZN.UA пишет, что Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что этой весной истекает срок его каденции, но еще не подал его.

Источник: материал ZN.UA

Детали: Как известно, согласно Конституции Украины (ч. 5 ст. 103) 31 марта 2024 года должны были бы состояться очередные выборы президента Украины. Ведь 20 мая 2024 года истекает определенный Конституцией Украины (ч. 1 ст. 103) пятилетний срок с момента инаугурации Владимира Зеленского.

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Офис президента сейчас активно работает над решением вопроса о том, как выходить из ситуации, которая сложится после 20 мая, отмечает издание.

Один из вариантов, который рассматривается Офисом президента, - это обращение в Конституционный суд с представлением об официальном толковании положений Конституции, которыми регламентировано проведение очередных президентских выборов и пятилетний срок полномочий президента.

По данным источников издания в Офисе президента, ОПУ такое представление в КС уже подготовил. Перед судом хотят поставить несколько вопросов. Первый: позволяет ли Конституция проведение президентских выборов в условиях военного положения. Ответ КС на этот вопрос должен внести ясность относительно соответствия Конституции запрета проведения выборов в условиях военного положения, который предусмотрен Избирательным кодексом и законом о военном положении.

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Второй вопрос касается легитимности полномочий президента после окончания пятилетнего срока пребывания на посту президента, то есть после 20 мая.

По замыслу руководства ОП, если будет принято решение об обращении в КСУ с таким конституционным представлением, то это сделают народные депутаты от "Слуги народа". Но самим депутатам президентской фракции обращение еще не передали.

По состоянию на 27 февраля окончательного решения по поводу целесообразности такого конституционного представления не принято, отмечает издание.

В Конституционном суде "Украинской правде" подтвердили, что пока не получали подобного документа из ОП.

Темы: ЗеленскийОфис президентаКС
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