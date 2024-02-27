Лідери "Вишеградської четвірки" розійшлись у поглядах щодо агресії РФ проти України
Прем'єр-міністри чотирьох країн "Вишеградської групи" (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) після саміту 27 лютого в Празі публічно висловили різні погляди на повномасштабне російське вторгнення в Україну. Тоді як Чехія і Польща надають Україні військову допомогу, Угорщина та Словаччина не поділяють цієї позиції.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ČTK
Деталі: Прем’єр Чехії Петр Фіала на пресконференції після саміту визнав, що "Вишеградська четвірка" розходиться в поглядах на причини російської агресії в Україні і на форми допомоги, яку вони готові надати Києву.
За його словами, Угорщина і Словаччина не поділяють позицію Чехії та Польщі щодо підтримки України, але готові приєднатися в інший спосіб - гуманітарний або фінансовий.
Це підтвердив і голова угорського уряду Віктор Орбан, який погодився, що агресія Росії є порушенням міжнародного права і що Україна потребує допомоги – але додав, що Угорщина не відправлятиме Києву зброю.
Орбан також закликав до якнайшвидших мирних переговорів, і "чим швидше, тим краще". З ним публічно не погодився Фіала: він наголосив, що не вірить у пацифістські рішення і що, поступившись агресору, можна досягти довгострокового миру.
З угорським візаві погодився голова словацького уряду Роберт Фіцо. Він заявив, що визнає і поважає незалежність України. Але він також зазначив, що і Україна, і Російська Федерація потребують гарантій безпеки.
Прем’єр Польщі Дональд Туск після саміту "Вишеградської четвірки" висловив сподівання, що країни можуть хоча б частково співпрацювати в питанні допомоги Україні й що підтримка Києва "має бути більш однозначною".
Але й він, як і Фіала, відкинув заклики до "якнайшвидших" переговорів: "Моральна, політична та історична оцінка того, що відбувається сьогодні в Україні, повинна бути чіткою. У таких питаннях, як оцінка того, хто є жертвою, хто є агресором, немає місця для переговорів".
Що було раніше:
- Прем’єрів Словаччини та Угорщини зустріли у Празі протестом з критикою за їхню позицію у війні Росії проти України.
- У другу річницю повномасштабної війни Фіцо заявив, що війна почалася "з розгулу українських неонацистів". На початку цього тижня він скликав раду безпеки, занепокоївшись зустріччю союзників у Парижі щодо підтримки України.