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Лідери "Вишеградської четвірки" розійшлись у поглядах щодо агресії РФ проти України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 18:06
Лідери Вишеградської четвірки розійшлись у поглядах щодо агресії РФ проти України
Роберт Фіцо, Дональд Туск, Петр Фіала, Віктор Орбан, фото: Getty Images

Прем'єр-міністри чотирьох країн "Вишеградської групи" (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) після саміту 27 лютого в Празі публічно висловили різні погляди на повномасштабне російське вторгнення в Україну. Тоді як Чехія і Польща надають Україні військову допомогу, Угорщина та Словаччина не поділяють цієї позиції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ČTK

Деталі: Прем’єр Чехії Петр Фіала на пресконференції після саміту визнав, що "Вишеградська четвірка" розходиться в поглядах на причини російської агресії в Україні і на форми допомоги, яку вони готові надати Києву.

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За його словами, Угорщина і Словаччина не поділяють позицію Чехії та Польщі щодо підтримки України, але готові приєднатися в інший спосіб - гуманітарний або фінансовий.

Це підтвердив і голова угорського уряду Віктор Орбан, який погодився, що агресія Росії є порушенням міжнародного права і що Україна потребує допомоги – але додав, що Угорщина не відправлятиме Києву зброю.

Орбан також закликав до якнайшвидших мирних переговорів, і "чим швидше, тим краще". З ним публічно не погодився Фіала: він наголосив, що не вірить у пацифістські рішення і що, поступившись агресору, можна досягти довгострокового миру.

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З угорським візаві погодився голова словацького уряду Роберт Фіцо. Він заявив, що визнає і поважає незалежність України. Але він також зазначив, що і Україна, і Російська Федерація потребують гарантій безпеки.

Прем’єр Польщі Дональд Туск після саміту "Вишеградської четвірки" висловив сподівання, що країни можуть хоча б частково співпрацювати в питанні допомоги Україні й що підтримка Києва "має бути більш однозначною".

Але й він, як і Фіала, відкинув заклики до "якнайшвидших" переговорів: "Моральна, політична та історична оцінка того, що відбувається сьогодні в Україні, повинна бути чіткою. У таких питаннях, як оцінка того, хто є жертвою, хто є агресором, немає місця для переговорів".

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Теми: ЧехіяПольщаУгорщинаСловаччина
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