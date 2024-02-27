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Лидеры "Вышеградской четверки" разошлись во взглядах относительно агрессии РФ против Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 18:06
Лидеры Вышеградской четверки разошлись во взглядах относительно агрессии РФ против Украины
Роберт Фицо, Дональд Туск, Петр Фиала, Виктор Орбан, фото: Getty Images

Премьер-министры четырех стран "Вышеградской группы" (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) после саммита 27 февраля в Праге публично выразили разные взгляды на полномасштабное российское вторжение в Украину. Тогда как Чехия и Польша предоставляют Украине военную помощь, Венгрия и Словакия не разделяют этой позиции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ČTK

Детали: Премьер Чехии Петр Фиала на пресс-конференции после саммита признал, что "Вышеградская четверка" расходится во взглядах на причины российской агрессии в Украине и на формы помощи, которую они готовы предоставить Киеву.

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По его словам, Венгрия и Словакия не разделяют позицию Чехии и Польши относительно поддержки Украины, но готовы присоединиться другим способом - гуманитарным или финансовым.

Это подтвердил и глава венгерского правительства Виктор Орбан, который согласился, что агрессия России является нарушением международного права и что Украина нуждается в помощи – но добавил, что Венгрия не будет отправлять Киеву оружие.

Орбан также призвал к скорейшим мирным переговорам, и "чем быстрее, тем лучше". С ним публично не согласился Фиала: он подчеркнул, что не верит в пацифистские решения и что, уступив агрессору, можно достичь долгосрочного мира.

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С венгерским визави согласился глава словацкого правительства Роберт Фицо. Он заявил, что признает и уважает независимость Украины. Но он также отметил, что и Украина, и Российская Федерация нуждаются в гарантиях безопасности.

Премьер Польши Дональд Туск после саммита "Вышеградской четверки" выразил надежду, что страны могут хотя бы частично сотрудничать в вопросе помощи Украине и что поддержка Киева "должна быть более однозначной".

Но и он, как и Фиала, отверг призывы к "скорейшим" переговорам: "Моральная, политическая и историческая оценка того, что происходит сегодня в Украине, должна быть четкой. В таких вопросах, как оценка того, кто является жертвой, кто является агрессором, нет места для переговоров".

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Темы: ЧехияПольшаВенгрияСловакия
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