Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В МЗС Франції пояснили, що війська західних країн у разі відправлення в Україну, не воюватимуть

Тетяна ОлійникВівторок, 27 лютого 2024, 18:27
В МЗС Франції пояснили, що війська західних країн у разі відправлення в Україну, не воюватимуть
ФРАНЦУЗЬКІ ВІЙСЬКОВІ, Ілюстративне ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, що війська західних країн у разі теоретичного відправлення в Україну, яке запропонував напередодні Емманюель Макрон, не братимуть участі в бойових діях.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters, яке цитує Сежурне 

Деталі: Голова французького МЗС під час спілкування в парламенті пояснив, що Париж "повинен розглянути нові дії на підтримку України".

Реклама:

"Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території. Деякі з цих дій можуть потребувати присутності на українській території, не переходячи при цьому межу бойових дій", – додав він.

"Нічого не можна виключати. Це було і залишається сьогодні позицією президента Республіки", – наголосив Сежурне.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

ВІДЕО ДНЯ

Після заяви Макрона Чехія, Польща та Швеція заявили, що не розглядають ідею відправлення своїх військових в Україну. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну. В ЄС заявили, що на європейському рівні серед держав-членів існує консенсус лише щодо надання Україні потрібної допомоги стільки, скільки буде потрібно.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.

Теми: МЗСФранціяМакронНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
МЗС
Кулеба закликав українців, які виїхали під час війни, повернутись і допомогти захищати Україну
МЗС почало розслідування через затримання "дипломатичного" буса з цигарками в Угорщині
Кулеба: Винні у псуванні українського зерна в Польщі мають бути притягнуті до відповідальності
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: