"Докупив дитину": на кордоні з Угорщиною завернули "багатодітного" батька

На кордоні з Угорщиною затримали двох українців, які намагалися виїхати за підробленими документами.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Двох чоловіків призовного віку, які при виїзді з України надали на контроль сфальшовані документи, виявили прикордонники Чопського загону.

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Один з них прямував автомобілем через пункт пропуску "Тиса", інший – потягом через пункт пропуску "Чоп (Дружба)".

27-річний пасажир мікроавтобуса "Мercedes" намагався виїхати за межі України як багатодітний батько. Закарпатець разом з паспортом пред’явив прикордонному нарядові три свідоцтва про народження дітей. Втім, під час їх перевірки, інспектори встановили, що одне із свідоцтв містить ознаки підробки. Коли чоловік зрозумів, що його обман викрили, він зізнався, що придбав документ через інтернет мережу за 2000 доларів США.

Інший подорожній, 31-річний іванофранківець, прямував на виїзд потягом сполученням "Чоп – Відень". Як підставу для виїзду за межі Україну у період дії воєнного стану він надав на контроль тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Обидва документи також виявилися фальшивками.

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Обом чоловікам відмовили у пропуску через кордон. Їх затримали в адміністративному порядку з метою притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетину держрубежу.

Окрім того, в обох випадках на адресу Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".