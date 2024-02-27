"Докупил ребенка": на границе с Венгрией завернули "многодетного" отца

На границе с Венгрией задержали двух украинцев, которые пытались выехать по поддельным документам.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Двух мужчин призывного возраста, которые при выезде из Украины предоставили на контроль сфальсифицированные документы, обнаружили пограничники Чопского отряда.

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Один из них направлялся на автомобиле через пункт пропуска "Тиса", другой - поездом через пункт пропуска "Чоп (Дружба)".

27-летний пассажир микроавтобуса "Мерседес" пытался выехать за пределы Украины как многодетный отец. Закарпатец вместе с паспортом предъявил пограничному наряду три свидетельства о рождении детей. Впрочем, во время их проверки, инспекторы установили, что одно из свидетельств содержит признаки подделки. Когда мужчина понял, что его обман разоблачили, он признался, что приобрел документ через интернет сеть за 2000 долларов США.

Другой путник, 31-летний иванофранковец, направлялся на выезд поездом сообщением "Чоп - Вена". В качестве основания для выезда за пределы Украины в период действия военного положения он предоставил на контроль временное удостоверение военнообязанного и справку ВВК о непригодности к военной службе. Оба документа также оказались фальшивками.

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Обоим мужчинам было отказано в пропуске через границу. Их задержали в административном порядке с целью привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы.

Кроме того, в обоих случаях в адрес Нацполиции направили сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".