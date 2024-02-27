Глава військової прокуратури Дніпра придбав BMW X5, щоб "у разі небезпеки вивезти рідних з міста"

Керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Дмитро Лавріненко у 2023 році придбав собі BMW X5 2022 року випуску за 3,23 млн грн, щоб "у разі небезпеки вивезти своїх рідних з міста".

Джерело: "Слідство.Інфо"

Дослівно: "15 вересня 2023 року керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Дмитро Лавріненко повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані.

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Він на початку вересня придбав BMW X5 2022 року випуску. Автівка обійшлась прокурору в 3,23 млн грн.

Чоловік купив її у приватного підприємства "Талисман". У цього підприємства часто купують автівки представники державних органів".

Деталі: Журналісти надіслали запит до Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, щоб дізнатися, звідки у Лавріненка кошти на дороге авто та навіщо воно йому саме зараз.

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У відповіді на запит Лавріненко пояснив, що аби придбати авто – взяв кредит на 5 років. Частину коштів він заплатив одразу – 1,8 млн грн, а решту взяв у банку.

Дослівно відповідь на запит: "Придбання саме такого транспортного засобу здійснено з міркувань безпеки та забезпечення надійного підходу до можливого врятування життя дружини та малолітніх дітей Лавріненка під час повномасштабної війни, які вже залишили власну домівку на території Донецької області".

У 2022 році Лавріненко задекларував, що має збереженими 55,7 тисяч доларів та 270 тисяч гривень.

У 2016 році він був очільником відділу Військової прокуратури сил антитерористичної операції до 2018 року.

Потім він став військовим прокурором Військової прокуратури Донецького гарнізону військової прокуратури об’єднаних сил. У 2021 р. очолив Донецьку спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, звідки під час широкомасштабної війни перейшов на теперішню посаду очільника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.