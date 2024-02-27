Глава военной прокуратуры Днепра приобрел BMW X5, чтобы "в случае опасности вывезти родных из города"

Руководитель Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Дмитрий Лавриненко в 2023 году приобрел себе BMW X5 2022 года выпуска за 3,23 млн грн, чтобы "в случае опасности вывезти своих родных из города".

Источник: "Слідство.Інфо"

Дословно: "15 сентября 2023 года руководитель Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Дмитрий Лавриненко сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии.

Реклама:

Он в начале сентября приобрел BMW X5 2022 года выпуска. Автомобиль обошелся прокурору в 3,23 млн грн.

Мужчина купил ее у частного предприятия "Талисман". У этого предприятия часто покупают машины представители государственных органов".

Детали: Журналисты направили запрос в Днепровскую специализированную прокуратуру в сфере обороны, чтобы узнать, откуда у Лавриненко средства на дорогое авто и зачем оно ему именно сейчас.

ВИДЕО ДНЯ

В ответе на запрос Лавриненко объяснил, что чтобы приобрести авто - взял кредит на 5 лет. Часть средств он заплатил сразу - 1,8 млн грн, а остальные взял в банке.

Дословно ответ на запрос: "Приобретение именно такого транспортного средства осуществлено из соображений безопасности и обеспечения надежного подхода к возможному спасению жизни жены и малолетних детей Лавриненко во время полномасштабной войны, которые уже оставили свой дом на территории Донецкой области".

В 2022 году Лавриненко задекларировал, что имеет сохраненными 55,7 тысяч долларов и 270 тысяч гривен.

В 2016 году он был главой отдела Военной прокуратуры сил антитеррористической операции до 2018 года.

Затем он стал военным прокурором Военной прокуратуры Донецкого гарнизона военной прокуратуры объединенных сил. В 2021 г. возглавил Донецкую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил, откуда во время широкомасштабной войны перешел на нынешнюю должность главы Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны.