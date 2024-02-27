Голова Генштабу Нідерландів: Відправляти війська в Україну не на часі

Голова генерального штабу армії Нідерландів генерал Онно Ейхельсгейм вважає, що зараз немає сенсу обговорювати відправлення військ західних держав в Україну, але союзники повинні бути відкритими до всіх можливих варіантів.

Джерело: слова Ейхельсгейма під час візиту до Чехії цитує агентство ANP, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Ейхельсгейма, для Нідерландів зараз "не на часі" говорити про відправлення солдатів в Україну. "Я думаю, що ви не повинні списувати жоден варіант, щоб побачити, як найкраще підтримати Україну", – додав він.

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Топвійськовий Нідерландів наголосив, що відправлення військ в Україну є "крайнім варіантом", і досі його публічно не розглядали.

Він допустив, що теоретичний сценарій розгортання військових повинен відбуватися в межах коаліції – наприклад через НАТО або групу з 10-15 країн. "Було б дуже дивно, якби одна чи дві країни збиралися це зробити", – додав генерал.

Окремо Ейхельсгейм підкреслив, що існують й інші способи допомогти Києву, наприклад надіслати більше зброї: "Є й інші можливості, окрім того, щоб думати про солдатів у формі НАТО, які там ходять".

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Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Низка європейських держав і НАТО після цього заявили, що не планують відправляти війська в Україну.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.