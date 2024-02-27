Глава Генштаба Нидерландов: Отправлять войска в Украину не ко времени

Глава генерального штаба армии Нидерландов генерал Онно Эйхельсгейм считает, что сейчас нет смысла обсуждать отправку войск западных государств в Украину, но союзники должны быть открытыми ко всем возможным вариантам.

Источник: слова Эйхельсгейма во время визита в Чехию цитирует агентство ANP, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Эйхельсгейма, для Нидерландов сейчас "не время" говорить об отправке солдат в Украину. "Я думаю, что вы не должны списывать ни один вариант, чтобы увидеть, как лучше всего поддержать Украину", – добавил он.

Реклама:

Топ-военный Нидерландов подчеркнул, что отправка войск в Украину является "крайним вариантом", и до сих пор его публично не рассматривали.

Он допустил, что теоретический сценарий развертывания военных должен происходить в рамках коалиции – например через НАТО или группу из 10-15 стран. "Было бы очень странно, если бы одна или две страны собирались это сделать", – добавил генерал.

Отдельно Эйхельсгейм подчеркнул, что существуют и другие способы помочь Киеву, например прислать больше оружия: "Есть и другие возможности, кроме того, чтобы думать о солдатах в форме НАТО, которые там ходят".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Ряд европейских государств и НАТО после этого заявили, что не планируют отправлять войска в Украину.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.