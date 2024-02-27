Гейлі: Якщо Трамп стане кандидатом у президенти, це буде самогубством для США

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі різко прокоментувала перспективи свого конкурента Дональда Трампа отримати президентську номінацію від Республіканської партії, назвавши такий сценарій "самогубством" для США.

Джерело: "Європейська правда", Ніккі Гейлі в інтерв’ю The Wall Street Journal

Деталі: На питання, чи буде вона підтримувати номінанта від Республіканської партії на виборах президента США, Гейлі відповіла: "Скажу, що в мене є серйозні побоювання щодо Дональда Трампа".

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Вона нагадала, що йому висунули 91 кримінальне звинувачення в чотирьох окремих справах – як федеральних, так і на рівні штатів.

"Це (президентська кампанія. – ред.) може бути його (Трампа. – ред.) способом виживання, щоб оплатити судові витрати і вийти з якоїсь юридичної небезпеки, але це схоже на самогубство для нашої країни", – підкреслила політикиня.

"Ми повинні усвідомити, що якщо у нас немає когось, хто може перемогти на загальних виборах, все, що ми робимо, – це поступаємося соціалістичним лівим силам", – додала вона.

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Ніккі Гейлі в останні дні різко посилила критику Дональда Трампа на тлі все більшого відставання в рейтингах і поразок на внутрішньопартійних виборах у штатах – включно з рідною Південною Кароліною.

Тим не менш, Гейлі пообіцяла залишитися у перегонах на отримання номінації принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.

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