Хейли: Если Трамп станет кандидатом в президенты, это будет самоубийством для США

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли резко прокомментировала перспективы своего конкурента Дональда Трампа получить президентскую номинацию от Республиканской партии, назвав такой сценарий "самоубийством" для США.

Источник: "Европейская правда", Никки Хейли в интервью The Wall Street Journal.

Детали: На вопрос, будет ли она поддерживать номинанта от Республиканской партии на выборах президента США, Хейли ответила: "Скажу, что у меня есть серьезные опасения относительно Дональда Трампа".

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Она напомнила, что ему выдвинули 91 уголовное обвинение в четырех отдельных делах – как федеральных, так и на уровне штатов.

"Это (президентская кампания. – ред.) может быть его (Трампа. – ред.) способом выживания, чтобы оплатить судебные издержки и выйти из какой-то юридической опасности, но это похоже на самоубийство для нашей страны", – подчеркнула политик.

"Мы должны осознать, что если у нас нет кого-то, кто может победить на всеобщих выборах, все, что мы делаем, – это уступаем социалистическим левым силам", – добавила она.

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Никки Хейли в последние дни резко усилила критику Дональда Трампа на фоне все большего отставания в рейтингах и поражений на внутрипартийных выборах в штатах – включая родную Южную Каролину.

Тем не менее, ранее Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта.

Также она заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа, если тот выиграет номинацию от Республиканской партии.

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