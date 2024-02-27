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Хейли: Если Трамп станет кандидатом в президенты, это будет самоубийством для США

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 20:19

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли резко прокомментировала перспективы своего конкурента Дональда Трампа получить президентскую номинацию от Республиканской партии, назвав такой сценарий "самоубийством" для США.

Источник: "Европейская правда", Никки Хейли в интервью The Wall Street Journal.

Детали: На вопрос, будет ли она поддерживать номинанта от Республиканской партии на выборах президента США, Хейли ответила: "Скажу, что у меня есть серьезные опасения относительно Дональда Трампа".

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Она напомнила, что ему выдвинули 91 уголовное обвинение в четырех отдельных делах – как федеральных, так и на уровне штатов.

"Это (президентская кампания. – ред.) может быть его (Трампа. – ред.) способом выживания, чтобы оплатить судебные издержки и выйти из какой-то юридической опасности, но это похоже на самоубийство для нашей страны", – подчеркнула политик.

"Мы должны осознать, что если у нас нет кого-то, кто может победить на всеобщих выборах, все, что мы делаем, – это уступаем социалистическим левым силам", – добавила она.

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Никки Хейли в последние дни резко усилила критику Дональда Трампа на фоне все большего отставания в рейтингах и поражений на внутрипартийных выборах в штатах – включая родную Южную Каролину.

Тем не менее, ранее Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта.

Также она заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа, если тот выиграет номинацию от Республиканской партии.

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Темы: СШАТрампвиборы
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