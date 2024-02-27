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Костенко: В законопроєкт про мобілізацію подано чи не найбільше правок за всю історію

Тетяна ОлійникВівторок, 27 лютого 2024, 22:44
Костенко: В законопроєкт про мобілізацію подано чи не найбільше правок за всю історію

Комітет з питань нацбезпеки оборони та розвідки розглядає внесені в законопроєкт про мобілізацію правки.

Джерело: Народний депутат від Голосу, секретар Комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки Роман Костенко в УП.Підсумки

Пряма мова: "Законопроєкт, в який подано чи не найбільше за всю історію правок і дійсно досить складно з ним працювати. Сама порівняльна таблиця нараховує понад 1500 сторінок. І зрозуміло, що кожну правку потрібно подивитись, вичитати, зрозуміти, що хоче сказати автор".

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Деталі: За словами Костенка,  найбільше правок стосуються пунктів у законопроєкті щодо права виїзду за кордон, арешту рахунків, заборони водити транспортний засіб, питання консульських рішень, електронного кабінету, електронних повісток та демобілізації. Дискусії щодо правок ще тривають.

Також комітет прийняв попереднє рішення, що електронний кабінет військовозобов’язаного буде працювати за бажанням, і якщо громадянин створив цей кабінет туди може прийти повістка. Втім рішення ще може змінюватись – наголошує Костенко.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що до законопроєкту про мобілізацію загалом внесено 4195 правок.

Теми: мобілізаціяВерховна Рада
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