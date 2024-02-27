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Костенко: В законопроект о мобилизации представлено наверное больше всего правок за всю историю

Татьяна ОлейникВторник, 27 февраля 2024, 22:44
Костенко: В законопроект о мобилизации представлено наверное больше всего правок за всю историю

Комитет по вопросам нацбезопасности обороны и разведки рассматривает внесенные в законопроект о мобилизации правки.

Источник: Народный депутат от Голоса, секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности обороны и разведки Роман Костенко в УП.Итоги

Прямая речь: "Законопроект, в который представлен больше всего за всю историю правок и действительно довольно сложно с ним работать. Самая сравнительная таблица насчитывает более 1500 страниц. И понятно, что каждую правку нужно посмотреть, вычитать, понять, что хочет сказать автор".

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Детали: По словам Костенко, больше всего правок касаются пунктов в законопроекте о праве выезда за границу, аресте счетов, запрете водить транспортное средство, вопросы консульских решений, электронного кабинета, электронных повесток и демобилизации. Дискуссии по поводу правок еще продолжаются.

Также комитет принял предварительное решение, что электронный кабинет военнообязанного будет работать по желанию, и если гражданин создал этот кабинет, туда может прийти повестка. Впрочем, решение еще может меняться – отмечает Костенко.

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Что предшествовало:

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в законопроект о мобилизации внесено 4195 правок.

Темы: мобилизацияВерховная Рада
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