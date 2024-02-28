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Франція перехопила російський Іл-20 біля узбережжя Естонії

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 00:20
Франція перехопила російський Іл-20 біля узбережжя Естонії
скриншот відео

Франція заявила, що їхній винищувач Mirage 2000 перехопив російський розвідувально-дозорний літак Іл-20 біля узбережжя Естонії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення французького Генштабу

Деталі: У короткому повідомленні йдеться, що Франція підняла по тривозі Mirage 2000 та перехопила Іл-20 біля узбережжя Естонії.

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"Мета: захист повітряного простору наших балтійських союзників", – додав Генштаб Франції, не вдаючись у подробиці.

Французькі військові літаки розгорнуті в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою "Повітряна поліція НАТО", метою якої є збереження безпеки повітряного простору Альянсу. Ці місії посилили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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Відтоді фіксували кілька перехоплень літаків, які не спричинили жодного серйозного інциденту. У березні 2023 року, наприклад, російський літак зіткнувся з американським безпілотником у Чорному морі.

Минулого тижня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що російські сили погрожували збити французькі літаки, які минулого місяця патрулювали міжнародний повітряний простір над Чорним морем.

Теми: авіаЕстоніяФранціяРосія
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