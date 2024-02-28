Франция перехватила российский Ил-20 у побережья Эстонии

Франция заявила, что их истребитель Mirage 2000 перехватил российский разведывательно-дозорный самолет Ил-20 у побережья Эстонии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение французского Генштаба

Детали: В коротком сообщении говорится, что Франция подняла по тревоге Mirage 2000 и перехватила Ил-20 у побережья Эстонии.

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"Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников", – добавил Генштаб Франции, не вдаваясь в подробности.

#eAP | Décollage sur alerte et interception d’un avion de reconnaissance et de renseignement Il-20 « Coot » 🇷🇺 au large des côtes 🇪🇪 par les Mirage 2000-5 🇫🇷.



Objectif : protéger l’espace aérien de nos alliés baltes. 🛡️ pic.twitter.com/QjdzyrARwG — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 27, 2024

Французские военные самолеты развернуты в некоторых странах-членах НАТО в рамках миссии под названием "Воздушная полиция НАТО", целью которой является сохранение безопасности воздушного пространства Альянса. Эти миссии усилили после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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С тех пор фиксировали несколько перехватов самолетов, которые не повлекли ни одного серьезного инцидента. В марте 2023 года, например, российский самолет столкнулся с американским беспилотником в Черном море.

На прошлой неделе министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что российские силы угрожали сбить французские самолеты, которые в прошлом месяце патрулировали международное воздушное пространство над Черным морем.