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Франция перехватила российский Ил-20 у побережья Эстонии

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 00:20
Франция перехватила российский Ил-20 у побережья Эстонии
скриншот видео

Франция заявила, что их истребитель Mirage 2000 перехватил российский разведывательно-дозорный самолет Ил-20 у побережья Эстонии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение французского Генштаба

Детали: В коротком сообщении говорится, что Франция подняла по тревоге Mirage 2000 и перехватила Ил-20 у побережья Эстонии.

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"Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников", – добавил Генштаб Франции, не вдаваясь в подробности.

Французские военные самолеты развернуты в некоторых странах-членах НАТО в рамках миссии под названием "Воздушная полиция НАТО", целью которой является сохранение безопасности воздушного пространства Альянса. Эти миссии усилили после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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С тех пор фиксировали несколько перехватов самолетов, которые не повлекли ни одного серьезного инцидента. В марте 2023 года, например, российский самолет столкнулся с американским беспилотником в Черном море.

На прошлой неделе министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что российские силы угрожали сбить французские самолеты, которые в прошлом месяце патрулировали международное воздушное пространство над Черным морем.

Темы: авиаЭстонияФранцияРосcия
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