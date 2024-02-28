Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
Середа, 28 лютого 2024, 00:58
Вночі 28 лютого Повітряні сили повідомили про загрозу ворожого балістичного озброєння.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!
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Деталі: О 1:37 ПС оголосили відбій загрози.
Проте о 2:05 знову була оголошена загроза балістичного озброєння.
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Дослівно о 2:05: "Ракета на Павлоград".
Оновлено: О 3:14 ПС оголосили відбій загрози.