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Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики

Ольга Глущенко Середа, 28 лютого 2024, 00:58
Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вночі 28 лютого Повітряні сили повідомили про загрозу ворожого балістичного озброєння.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!

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Деталі: О 1:37 ПС оголосили відбій загрози.

Проте о 2:05 знову була оголошена загроза балістичного озброєння.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно о 2:05: "Ракета на Павлоград".

Оновлено: О 3:14 ПС оголосили відбій загрози.

Теми: Повітряні сили ЗСУповітряна тривога
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