Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики
Среда, 28 февраля 2024, 00:58
Ночью 28 февраля Воздушные силы сообщили об угрозе вражеского баллистического вооружения.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!
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Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"
Детали: В 1:37 ПС объявили отбой угрозы.
Однако в 2:05 снова была объявлена угроза баллистического вооружения.
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Дословно в 2:05: "Ракета на Павлоград".
Обновлено: В 3:14 ВС объявили отбой угрозы.