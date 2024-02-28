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Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики

Ольга ГлущенкоСреда, 28 февраля 2024, 00:58
Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью 28 февраля Воздушные силы сообщили об угрозе вражеского баллистического вооружения.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

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Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

Детали: В 1:37 ПС объявили отбой угрозы.

Однако в 2:05 снова была объявлена угроза баллистического вооружения.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно в 2:05: "Ракета на Павлоград".

Обновлено: В 3:14 ВС объявили отбой угрозы.

Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревога
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