Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики

Ночью 28 февраля Воздушные силы сообщили об угрозе вражеского баллистического вооружения.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

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Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

Детали: В 1:37 ПС объявили отбой угрозы.

Однако в 2:05 снова была объявлена угроза баллистического вооружения.

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Дословно в 2:05: "Ракета на Павлоград".

Обновлено: В 3:14 ВС объявили отбой угрозы.