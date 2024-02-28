Україною ширилася повітряна тривога через ракетну небезпеку

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку через активність стратегічної авіації в акваторії Чорного моря.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно: "Ракетна небезпека в південних областях.

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Активність стратегічної авіації Ту-22м3 в акваторії Чорного моря".

Деталі: Через ракетну небезпеку повітряна тривога була оголошена, крім південних, у деяких центральних областях.

Оновлено: О 5:16 було оголошено відбій загрози для Вінницької, Черкаської, Кіровоградської та Полтавської областей.

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Згодом було оголошено відбої тривоги в усіх інших областях.