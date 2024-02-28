По Украине распространялась воздушная тревога из-за ракетной опасности

Воздушные силы сообщили о ракетной опасности из-за активности стратегической авиации в акватории Черного моря.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно: "Ракетная опасность в южных областях.

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Активность стратегической авиации Ту-22м3 в акватории Черного моря".

Детали: Из-за ракетной опасности воздушная тревога была объявлена, кроме южных, в некоторых центральных областях.

Обновлено: В 5:16 было объявлено отбой угрозы для Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областей.

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Впоследствии были объявлены отбои тревоги во всех других областях.