По Украине распространялась воздушная тревога из-за ракетной опасности
Среда, 28 февраля 2024, 04:58
Воздушные силы сообщили о ракетной опасности из-за активности стратегической авиации в акватории Черного моря.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Дословно: "Ракетная опасность в южных областях.
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Активность стратегической авиации Ту-22м3 в акватории Черного моря".
Детали: Из-за ракетной опасности воздушная тревога была объявлена, кроме южных, в некоторых центральных областях.
Обновлено: В 5:16 было объявлено отбой угрозы для Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областей.
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Впоследствии были объявлены отбои тревоги во всех других областях.