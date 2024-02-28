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Спікери 23 парламентів закликали республіканця Джонсона розглянути допомогу Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 11:26
Спікери 23 парламентів закликали республіканця Джонсона розглянути допомогу Україні
Фото: Getty Images

Спікери 23 парламентів звернулись до спікера Палати представників США Майка Джонсона із закликом винести на розгляд ухвалений Сенатом законопроєкт, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні.

Джерело: про це розповів на своїй Facebook-сторінці спікер ВР Руслан Стефанчук, який ініціював лист-звернення, пише "Європейська правда"

Деталі: Наразі законопроєкт переданий до Палати представників та, згідно з правилами процедури, Джонсон має повноваження щодо його внесення на розгляд.

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Спікери парламентів закликали Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби.

"Наші країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію у нашу індивідуальну та колективну безпеку. Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народом відчуття керованості та безпеки", – йдеться у листі.

Лист підписали, серед інших, спікери парламентів Німеччини, Польщі, Чехії, Литви, Північної Македонії, Іспанії та інших країн.

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Лист залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі 27 лютого заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції минулого тижня, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.

Теми: Борис ДжонсонУкраїна
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