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Спикеры 23 парламентов призвали республиканца Джонсона рассмотреть помощь Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 11:26
Спикеры 23 парламентов призвали республиканца Джонсона рассмотреть помощь Украине
Фото: Getty Images

Спикеры 23 парламентов обратились к спикеру Палаты представителей США Майка Джонсона с призывом вынести на рассмотрение принятый Сенатом законопроект, который предусматривает ассигнования в размере $60,06 млрд для помощи Украине.

Источник: об этом рассказал на своей Facebook-странице спикер ВР Руслан Стефанчук, который инициировал письмо-обращение, пишет "Европейская правда"

Детали: Сейчас законопроект передан в Палату представителей и, согласно правилам процедуры, Джонсон имеет полномочия по его внесению на рассмотрение.

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Спікери парламентів закликали Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби.

"Наші країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію у нашу індивідуальну та колективну безпеку. Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народом відчуття керованості та безпеки", – йдеться у листі.

Лист підписали, серед інших, спікери парламентів Німеччини, Польщі, Чехії, Литви, Північної Македонії, Іспанії та інших країн.

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Лист залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі 27 лютого заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції минулого тижня, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.

Темы: Борис ДжонсонУкраина
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