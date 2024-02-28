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У перші дні березня буде тепло і без опадів

Ірина БалачукСереда, 28 лютого 2024, 11:47
У перші дні березня буде тепло і без опадів
Фото pixabay.com

В останній день лютого і перші дні березня очікується мінлива хмарність, але без опадів, подекуди вдень до +15…+18°С.

Джерело: Укргідрометцентр  

Дослівно УГМЦ: "29 лютого без опадів. Вночі та вранці у західних областях та південній частині місцями туман. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.

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Температура у західних областях вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 10-16° тепла, на Закарпатті 14-19°; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, у східних областях 2-7° морозу, вдень 6-11° тепла, на Одещині та в Криму до 14°".

Деталі: У Києві в останній день лютого без опадів, вночі +1°…-1°C, вдень +8°…+10°C, вітер південно-східний, 3-8 м/с. 

 
Погода 29 лютого
Скриншот з сайту УГМЦ

1 та 2 березня в Україні без опадів, мінлива хмарність, температура повітря вночі від +3°...+6°С на заході до -4°С на сході, вдень по всій території країни тепло − +8°…+10°С, на заході до +13°…+18°С, на сході до +6°...+9°С.

ВІДЕО ДНЯ

У столиці в перші дні березня мінлива хмарність, без опадів, вночі +1°…-1°C, вдень +8°…+10°C, вітер південно-східний, 3-8 м/с. 

 
Погода 1 березня 
Скриншот з сайту УГМЦ

Теми: погода
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