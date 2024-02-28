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В первые дни марта будет тепло и без осадков

Ирина БалачукСреда, 28 февраля 2024, 11:47
В первые дни марта будет тепло и без осадков
Фото pixabay.com

В последний день февраля и первые дни марта ожидается переменная облачность, но без осадков, местами днем до +15…+18°С.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "29 февраля без осадков. Ночью и утром в западных областях и южной части местами туман. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

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Температура в западных областях ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем 10-16° тепла, на Закарпатье 14-19°; на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, в восточных областях 2-7° мороза, днем 6-11° тепла, в Одесской области и в Крыму до 14°".

Детали: В Киеве в последний день февраля без осадков, ночью +1°...-1°C, днем +8°...+10°C, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. 

 
Погода 29 февраля 
Скриншот из сайта УГМЦ

1 и 2 марта в Украине без осадков, переменная облачность, температура воздуха ночью от +3°...+6°С на западе до -4°С на востоке, днем по всей территории страны тепло − +8°...+10°С, на западе до +13°...+18°С, на востоке до +6°...+9°С.

ВИДЕО ДНЯ

В столице в первые дни марта переменная облачность, без осадков, ночью +1°...-1°C, днем +8°...+10°C, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. 

 
Погода 1 марта 
Скриншот из сайта УГМЦ

Темы: погода
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