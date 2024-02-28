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Псевдоагент СБУ намагався відібрати у волонтера 50 тисяч доларів, зібрані для військових

Валентина РоманенкоСереда, 28 лютого 2024, 12:39
Псевдоагент СБУ намагався відібрати у волонтера 50 тисяч доларів, зібрані для військових
фото СБУ

Правоохоронці викрили в Одесі кримінальника, який вчинив розбійний напад на місцевого волонтера.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, Нацполіція

Деталі: За даними слідства, підозрюваний раніше судимий чоловік вчинив розбійний напад на волонтера, щоб заволодіти 50 000 доларів США, зібраних для допомоги одній з військових частин ЗСУ, що дислокується в Одеському гарнізоні.

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Зловмисника затримали "на гарячому", коли він посеред вулиці напав на волонтера та погрожував йому зброєю.

За даними слідства, зловмисник майже місяць ретельно готувався до злочину. Він вивчав розпорядок дня та маршрути пересування своєї жертви. У день пограбування "нальотчик" під’їхав до помешкання потерпілого і дочекався, коли той вийде з будинку. Потім грабіжник вдягнув балаклаву, дістав зброю і приставив її до голови чоловіка, вимагаючи віддати сумку з благодійними коштами.

Правоохоронці викрили злочинні наміри зловмисника ще на етапі підготовки нападу на волонтера. Це дозволило поетапно задокументувати незаконну діяльність фігуранта і затримати його, зазначають в СБУ.

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Як встановило розслідування, затриманим є рецидивіст, який раніше вже відбував покарання за тяжкі злочини, зокрема розбій.

За даними спецслужби, "наводку" на потенційних жертв він отримував через власні зв’язки у кримінальних колах або діставав інформацію із соцмереж.

У ході слідчих дій у затриманого виявили пістолет невідомого походження та гроші українських воїнів, які він намагався вкрасти у потерпілого та підроблене службове посвідчення Служби безпеки.

 

Наразі фігуранту повідомлено про підозру в розбої, вчиненому в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Теми: ОдесакриміналСБУ
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