Псевдоагент СБУ пытался отобрать у волонтера 50 тысяч долларов, собранные для военных

Правоохранители разоблачили в Одессе уголовника, который совершил разбойное нападение на местного волонтера.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, Нацполиция

Детали: По данным следствия, подозреваемый ранее судимый мужчина совершил разбойное нападение на волонтера, чтобы завладеть 50 000 долларов США, собранных для помощи одной из воинских частей ВСУ, дислоцирующейся в Одесском гарнизоне.

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Злоумышленника задержали с поличным, когда он посреди улицы напал на волонтера и угрожал ему оружием.

По данным следствия, злоумышленник почти месяц тщательно готовился к преступлению. Он изучал распорядок дня и маршруты передвижения своей жертвы. В день ограбления "налетчик" подъехал к дому потерпевшего и дождался, когда тот выйдет из дома. Затем грабитель надел балаклаву, достал оружие и приставил его к голове мужчины, требуя отдать сумку с благотворительными средствами.

Правоохранители разоблачили преступные намерения злоумышленника еще на этапе подготовки нападения на волонтера. Это позволило поэтапно задокументировать незаконную деятельность фигуранта и задержать его, отмечают в СБУ.

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Как установило расследование, задержанным является рецидивист, который ранее уже отбывал наказание за тяжкие преступления, в частности разбой.

По данным спецслужбы, "наводку" на потенциальных жертв он получал через собственные связи в криминальных кругах или брал информацию из соцсетей.

В ходе следственных действий у задержанного обнаружили пистолет неизвестного происхождения, деньги украинских воинов, которые он пытался украсть у потерпевшего, и поддельное служебное удостоверение Службы безопасности.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в разбое, совершенном в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.