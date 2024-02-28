Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Псевдоагент СБУ пытался отобрать у волонтера 50 тысяч долларов, собранные для военных

Валентина РоманенкоСреда, 28 февраля 2024, 12:39
Псевдоагент СБУ пытался отобрать у волонтера 50 тысяч долларов, собранные для военных
фото СБУ

Правоохранители разоблачили в Одессе уголовника, который совершил разбойное нападение на местного волонтера.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, Нацполиция

Детали: По данным следствия, подозреваемый ранее судимый мужчина совершил разбойное нападение на волонтера, чтобы завладеть 50 000 долларов США, собранных для помощи одной из воинских частей ВСУ, дислоцирующейся в Одесском гарнизоне.

Реклама:

Злоумышленника задержали с поличным, когда он посреди улицы напал на волонтера и угрожал ему оружием.

По данным следствия, злоумышленник почти месяц тщательно готовился к преступлению. Он изучал распорядок дня и маршруты передвижения своей жертвы. В день ограбления "налетчик" подъехал к дому потерпевшего и дождался, когда тот выйдет из дома. Затем грабитель надел балаклаву, достал оружие и приставил его к голове мужчины, требуя отдать сумку с благотворительными средствами.

Правоохранители разоблачили преступные намерения злоумышленника еще на этапе подготовки нападения на волонтера. Это позволило поэтапно задокументировать незаконную деятельность фигуранта и задержать его, отмечают в СБУ.

ВИДЕО ДНЯ

Как установило расследование, задержанным является рецидивист, который ранее уже отбывал наказание за тяжкие преступления, в частности разбой.

По данным спецслужбы, "наводку" на потенциальных жертв он получал через собственные связи в криминальных кругах или брал информацию из соцсетей.

В ходе следственных действий у задержанного обнаружили пистолет неизвестного происхождения, деньги украинских воинов, которые он пытался украсть у потерпевшего, и поддельное служебное удостоверение Службы безопасности.

 

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в разбое, совершенном в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Темы: ОдессакриминалСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Одесса
В Одессе обломки дрона повредили трансформатор объекта критической инфраструктуры
Атака вражеских дронов: в Одессе тушили пожар
В Одессе были слышны взрывы: россияне запускали ударные дроны
Последние новости
02:48
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
Все новости...
Реклама: