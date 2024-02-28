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У Києві тероборонівці крали майно бригади, цивільні продавали – ДБР

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 лютого 2024, 12:41
У Києві тероборонівці крали майно бригади, цивільні продавали – ДБР
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДБР

У Києві військові разом з цивільними крали майно однієї з бригад тероборони та продавали його в інтернеті за зниженими цінами.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно: "До складу ОЗГ входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем.

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Організував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців. Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці.

Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет. Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно власність ЗСУ та не призначено для продажу.

Організатора та 2 осіб, один з яких військовослужбовець, затримано "на гарячому" під час продажу військового майна на суму понад 2 млн грн зі "знижкою" у майже 50%".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: ДБР повідомляє, що вони вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн. Точна сума буде відома після експертиз.

Теми: КиївДБР
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