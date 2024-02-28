В Киеве теробороновцы и гражданские продавали имущество бригады в интернете – ГБР

В Киеве военные вместе с гражданскими воровали имущество одной из бригад теробороны и продавали его в интернете по сниженным ценам.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно: "В состав ОПГ входили военнослужащие, которые обеспечивали списание военного имущества, а также гражданские лица, которые занимались его продажей.

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Организовал преступную схему один из гражданских, который имел влияние на отдельных подконтрольных ему военнослужащих. Через них он похищал из части бронежилеты, шлемы, зимние/летние комплекты одежды, обувь и тому подобное. Украденное вывозилось из воинской части на импровизированный склад в одном из гаражных помещений столицы.

Во время обысков правоохранители обнаружили большие запасы вещевого имущества, которые члены преступной группы намеревались продать через интернет. Они срезали бирки с продукции, которые указывали что имущество собственность ВСУ и не предназначено для продажи.

Организатор и 2 человека, один из которых военнослужащий, задержаны "с поличным" при продаже военного имущества на сумму более 2 млн грн со "скидкой" в почти 50%".

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Детали: ГБР сообщает, что они украли вещей минимум на 3,6 млн грн. Точная сумма будет известна после экспертиз.