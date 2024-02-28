Зеленський підписав з Албанією угоду про дружбу і співробітництво

Президент Володимир Зеленський та глава албанського уряду Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Зеленського у Telegram

Деталі: За словами українського президента, цей документ сприятиме розвитку співпраці двох країн та зміцненню позицій України в Балканському регіоні.

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На зустрічі у Тирані сторони обговорили також оборонні потреби України та можливість спільного виробництва озброєнь.

Пряма мова Зеленського: "З перших днів повномасштабного вторгнення Албанія підтримувала Україну, нашу боротьбу за свободу й територіальну цілісність… Дякуємо уряду та народу Албанії, ніколи не забудемо теплого ставлення вашого суспільства до українців!".

Деталі: В ОПУ уточнили, що, згідно з договором, Україна та Албанія розвиватимуть взаємовигідне співробітництво в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, туризму та спорту.

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Також співпрацюватимуть у сфері охорони довкілля, застосування екологічно чистих технологій та раціонального використання природних ресурсів. Передбачається і встановлення комерційних контактів між державними і приватними підприємствами та організаціями двох держав.

Україна й Албанія забезпечуватимуть розширення контактів між громадянами та державними й недержавними організаціями, профспілками, навчальними та культурними закладами, молодіжними і спортивними організаціями двох держав.

Також сторони співпрацюватимуть у питаннях боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, наркоторгівлею, торгівлею людьми і контрабандою всіх видів.

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