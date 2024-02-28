Зеленський підписав з Албанією угоду про дружбу і співробітництво
Президент Володимир Зеленський та глава албанського уряду Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Зеленського у Telegram
Деталі: За словами українського президента, цей документ сприятиме розвитку співпраці двох країн та зміцненню позицій України в Балканському регіоні.
На зустрічі у Тирані сторони обговорили також оборонні потреби України та можливість спільного виробництва озброєнь.
Пряма мова Зеленського: "З перших днів повномасштабного вторгнення Албанія підтримувала Україну, нашу боротьбу за свободу й територіальну цілісність… Дякуємо уряду та народу Албанії, ніколи не забудемо теплого ставлення вашого суспільства до українців!".
Деталі: В ОПУ уточнили, що, згідно з договором, Україна та Албанія розвиватимуть взаємовигідне співробітництво в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, туризму та спорту.
Також співпрацюватимуть у сфері охорони довкілля, застосування екологічно чистих технологій та раціонального використання природних ресурсів. Передбачається і встановлення комерційних контактів між державними і приватними підприємствами та організаціями двох держав.
Україна й Албанія забезпечуватимуть розширення контактів між громадянами та державними й недержавними організаціями, профспілками, навчальними та культурними закладами, молодіжними і спортивними організаціями двох держав.
Також сторони співпрацюватимуть у питаннях боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, наркоторгівлею, торгівлею людьми і контрабандою всіх видів.
Передісторія:
- Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії на саміт із державами Західних Балкан, який відбудеться 28 лютого.
- Еді Рама напередодні саміту заявив, що Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією на тлі європейських і західних затримок і обмежень щодо допомоги.