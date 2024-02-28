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Зеленский подписал с Албанией соглашение о дружбе и сотрудничестве

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 13:06
Зеленский подписал с Албанией соглашение о дружбе и сотрудничестве
Фото ОП

Президент Владимир Зеленский и глава албанского правительства Эди Рама подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Зеленского в Telegram

Детали: По словам украинского президента, этот документ будет способствовать развитию сотрудничества двух стран и укреплению позиций Украины в Балканском регионе.

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На встрече в Тиране стороны обсудили также оборонные потребности Украины и возможность совместного производства вооружений.

Прямая речь Зеленского: "С первых дней полномасштабного вторжения Албания поддерживала Украину, нашу борьбу за свободу и территориальную целостность... Спасибо правительству и народу Албании, никогда не забудем теплого отношения вашего общества к украинцам!".

Детали: В ОПУ уточнили, что, согласно договору, Украина и Албания будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в области торговли, экономики, науки и технологий, культуры, образования, здравоохранения, средств массовой информации, туризма и спорта.

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Также будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды, применения экологически чистых технологий и рационального использования природных ресурсов. Предполагается и установление коммерческих контактов между государственными и частными предприятиями и организациями двух государств.

Украина и Албания будут обеспечивать расширение контактов между гражданами и государственными и негосударственными организациями, профсоюзами, учебными и культурными заведениями, молодежными и спортивными организациями двух государств.

Также стороны будут сотрудничать в вопросах борьбы с организованной преступностью, терроризмом, наркоторговлей, торговлей людьми и контрабандой всех видов.

Предыстория:

  • Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании на саммит с государствами Западных Балкан, который состоится в среду, 28 февраля.
  • Эди Рама накануне саммита заявил, что Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне европейских и западных задержек и ограничений по помощи.

Темы: АлбанияУкраинаЗеленский
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