Війна проти України похитнула вплив Росії на країни колишнього СРСР – розвідка Британії

Британська розвідка зауважила, що після вторгнення Росії в Україну вплив РФ на країни колишнього СРСР зменшився, хоча її мета протилежна.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Великої Британії від 28 лютого, "Європейська правда"

Дослівно: "Війна в Україні спричинила суттєвий зсув у відносинах Росії з країнами колишнього Радянського союзу. Росія майже напевно продовжує вбачати у збереженні свого впливу у цих країнах пріоритет своєї зовнішньої політики, необхідний для внутрішньої безпеки і економічного процвітання. З лютого 2022 року, з варіаціями, загальний вплив Росії в найближчих сусідах знизився".

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Деталі: У британському Міноборони стверджують, що нездатність РФ досягти прориву у війні поставила під сумнів роль Росії як гаранта безпеки у регіоні.

"Порушення Росією суверенітету України збільшило відчуття загрози з боку Росії", – зазначають в огляді.

Британські аналітики відзначили зростання тенденцій у цих країнах до скорочення залежності від Росії.

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І хоча Москва зберігає в регіоні суттєву присутність, відкриту і приховану, здатність Кремля досягати своїх цілей в останні два роки майже напевно істотно занепала, стверджують вони.

Цьому передувало: В одному з попередніх оглядів британська розвідка прослідкувала від 2014 року, як РФ використовувала енергію як зброю, і дійшла висновку, що цей тренд продовжиться і надалі.