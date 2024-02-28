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Война против Украины пошатнула влияние России на страны бывшего СССР – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 13:11
Война против Украины пошатнула влияние России на страны бывшего СССР – разведка Британии
Кремль, фото РИА Новости

Британская разведка отметила, что после вторжения России в Украину влияние РФ на страны бывшего СССР уменьшилось, хотя ее цель противоположна.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 28 февраля, "Европейская правда"

Дословно: "Война в Украине вызвала существенный сдвиг в отношениях России со странами бывшего Советского Союза. Россия почти наверняка продолжает видеть в сохранении своего влияния в этих странах приоритет своей внешней политики, необходимый для внутренней безопасности и экономического процветания. С февраля 2022 года, с вариациями, общее влияние России в ближайших соседях снизилось".

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Детали: В британском Минобороны утверждают, что неспособность РФ достичь прорыва в войне поставила под сомнение роль России как гаранта безопасности в регионе.

"Нарушение Россией суверенитета Украины увеличило ощущение угрозы со стороны России", – отмечают в обзоре.

Британские аналитики отметили рост тенденций в этих странах к сокращению зависимости от России.

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И хотя Москва сохраняет в регионе существенное присутствие, открытое и скрытое, способность Кремля достигать своих целей в последние два года почти наверняка существенно упала, утверждают они.

Этому предшествовало: В одном из предыдущих обзоров британская разведка проследила с 2014 года, как РФ использовала энергию как оружие, и пришла к выводу, что этот тренд продолжится и в дальнейшем.

Темы: разведкаРосcияСССРвойна
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