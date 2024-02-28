Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МВС просить повідомляти про корупцію у сервісних центрах у чат-бот або на гарячу лінію

Середа, 28 лютого 2024, 13:28
МВС просить повідомляти про корупцію у сервісних центрах у чат-бот або на гарячу лінію
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко закликав українців повідомляти про корупцію та хабарництво в сервісних центрах у чат-бот або на гарячу лінію.

Джерело: Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова: "Реформа Сервісних центрів МВС триває. Нам важливо реалізувати її повністю. Тому пропонуємо громадянам долучитися до покращення роботи Сервісних центрів. Якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги, повідомляйте про це на чат-бот та гарячу лінію".

Реклама:

Деталі: Зокрема, можна повідомити про вимагання хабара за іспит, за місце в електронній черзі, за державну послугу або про будь-який інший корупційний прояв. 

За словами Клименка, усі повідомлення перевірятимуть оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції.

ВІДЕО ДНЯ

Телефон гарячої лінії: +38 050 352 72 77. Чат-бот Telegram: @dvb_np_bot



Теми: МВСкорупціяхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
МВС
Поліція показала майже вцілілий "Шахед", який впав на Дніпропетровщині
Поліцейські знешкодили дві авіабомби РФ, які не вибухнули на Харківщині
Квартира в Києві за 15 тисяч гривень та авто за 3: як начальник відділу Нацполіції "маскує" активи
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: