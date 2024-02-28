МВС просить повідомляти про корупцію у сервісних центрах у чат-бот або на гарячу лінію
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко закликав українців повідомляти про корупцію та хабарництво в сервісних центрах у чат-бот або на гарячу лінію.
Джерело: Ігор Клименко у Telegram
Пряма мова: "Реформа Сервісних центрів МВС триває. Нам важливо реалізувати її повністю. Тому пропонуємо громадянам долучитися до покращення роботи Сервісних центрів. Якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги, повідомляйте про це на чат-бот та гарячу лінію".
Деталі: Зокрема, можна повідомити про вимагання хабара за іспит, за місце в електронній черзі, за державну послугу або про будь-який інший корупційний прояв.
За словами Клименка, усі повідомлення перевірятимуть оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції.
Телефон гарячої лінії: +38 050 352 72 77. Чат-бот Telegram: @dvb_np_bot