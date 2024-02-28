МВС просить повідомляти про корупцію у сервісних центрах у чат-бот або на гарячу лінію

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко закликав українців повідомляти про корупцію та хабарництво в сервісних центрах у чат-бот або на гарячу лінію.

Джерело: Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова: "Реформа Сервісних центрів МВС триває. Нам важливо реалізувати її повністю. Тому пропонуємо громадянам долучитися до покращення роботи Сервісних центрів. Якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги, повідомляйте про це на чат-бот та гарячу лінію".

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Деталі: Зокрема, можна повідомити про вимагання хабара за іспит, за місце в електронній черзі, за державну послугу або про будь-який інший корупційний прояв.

За словами Клименка, усі повідомлення перевірятимуть оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції.

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