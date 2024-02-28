МВД просит сообщать о коррупции в сервисных центрах в чат-бот или на горячую линию

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко призвал украинцев сообщать о коррупции и взяточничестве в сервисных центрах в чат-бот или на горячую линию.

Источник: Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "Реформа Сервисных центров МВД продолжается. Нам важно реализовать ее полностью. Поэтому предлагаем гражданам присоединиться к улучшению работы Сервисных центров. Если вы стали свидетелями коррупционных проявлений или же от вас требуют взятку за услуги, сообщайте об этом на чат-бот и горячую линию".

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Детали: В частности, можно сообщить о вымогательстве взятки за экзамен, за место в электронной очереди, за государственную услугу или о любом другом коррупционном проявлении.

По словам Клименко, все сообщения будут проверять оперативники внутренней безопасности Национальной полиции.

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